Росія хоче "заморозити" Україну: експерт дав поради, як людям пережити зиму

У зв'язку з цинічними діями армії РФ, українцям варто підготувати варіант евакуації на випадок, якщо через ворожі обстріли у багатоквартирних будинках взимку зникне електропостачання.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час телемарафону.

"Ризик того, що Росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, є. Обійти його сьогодні ніяк неможливо", - попередив він.

Також читайте Путін знає: у Кремлі вперше прокоментували поразку в Харківській області

Фахівець каже, якщо мешканці приватного будинку можуть налагодити автономне опалення і автономне енергозабезпечення, це потрібно зробити.

"Поставте резервний генератор. Якщо у вас газове опалення, я впевнений, що газом ви будете забезпечені, але все одно потрібна буде електрика, щоб працював газовий котел чи інший. Потурбуйтеся про те, щоб у вас все було в робочому стані: перевірте стан опалювальних мереж", - сказав він.

На його думку, у разі, якщо взимку у багатоповерхівках не буде електропостачання, теплозабезпечення та каналізації, то людям варто евакуюватися. Пояснює він це тим, що жити взимку за низьких температур без енергозабезпечення, без каналізації, газо- і водопостачання - неможливо.

"Якщо ви бачите, що ваш населений пункт, особливо поблизу бойових дій, не буде забезпечений опаленням та електрикою, думайте над резервним варіантом, думайте куди евакуйовуватись", - додав Харченко.

Нагадаємо, увечері неділі 11 вересня росіяни завдали цинічного удару по об'єктах інфраструктури, у результаті чого в різних районах Харкова та області зникло електропостачання, проблеми зі світлом також були в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.

Повідомлялося про перебої з постачанням води. Станом на ранок 12 вересня після потужної атаки РФ майже до всіх осель повернули світло, відновило роботу й метро.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.

Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

Читайте також: