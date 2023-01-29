Росія хоче затягнути війну проти України - Зеленський вважає, що потрібно "пришвидшити події"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче затягнути війну проти України, щоб виснажити ресурси нашої держави.

Про це він сказав 29 січня під час традиційного звернення до українців.

"Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події. Пришвидшувати постачання й відкриття нових потрібних збройних опцій для України. Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - сказав президент.

Володимир Зеленський розповів про свою розмову з обраним президентом Чехії та запросив його до України.

"Сьогодні я говорив також з обраним Президентом Чехії Павелом. Почув повне розуміння ситуації. Запросив пана Президента відвідати Україну. І впевнений, що разом ми зможемо суттєво посилити нашу спільну європейську відповідь на російську терористичну загрозу. Сьогодні ж провів тривалу нараду з нашим сектором безпеки – СБУ та інші спеціальні служби. Посилюємо нашу державу й будемо зупиняти відповідним чином кожного, хто намагається Україну послабити зсередини", - наголосив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Також він наголосив, що ситуація на Донеччині дуже складна.

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