"Росія хоче знайти момент, щоб її позиція була сильнішою" - Арахамія про майбутні переговори

Україна переможе у переговорах з Російською Федерацією.

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу", голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

"На першому етапі (переговорів – ред.) ми точно перемогли, навіть вони це визнають. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить повністю, безпосередньо від успіхів наших Збройних сил. Як тільки будуть успіхи, я гадаю, ми переможемо і на другому етапі", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи мають представники РФ бажання продовжити переговори, Арахамія сказав, що "в них є таке повільне промацування грунту", окремі сигнали, коли запитують, чи готова українська сторона до переговорів чи ні.

За його словами, таких сигналів наразі побільшало, ніж місяць чи два тому.

"Я пов'язую це з тим, що наші Збройні сили показують гарні успіхи і з тим, що в Криму починають якісь події відбуватися. Вони бачать, що так і немає можливості Херсонську, Запорізьку області нормально окупувати, як це вони зробили на Донбасі. Вони бачать, що люди відмовляються співпрацювати з (окупаційною – ред.) владою… І вони розуміють, що з цим багато проблем і хочуть знайти … момент для того, щоб переговорна позиція була сильнішою", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що він хоче найближчим часом організувати зустріч Зеленського та Путіна.

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