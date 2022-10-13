Росія хоче зруйнувати газотранспортну інфраструктуру України: Зеленський розповів, для чого це Путіну

Росіяни будуть продовжувати обстрілювати Україну для того, щоб зруйнувати газотранспортну інфраструктуру.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню ZDF повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, РФ може готувати нові ракетні удари по Україні. Головна мета окупантів - перекрити постачання газу до Європи, і, зокрема - Німеччини. Зеленський вважає, що Росія причетна до витоків газу на “Північному потоці”.

Для того, щоб начебто “у відповідь” завдавати ударів, РФ може влаштувати теракт на власній газотранспортній системі.

"Вони здійснять удари по газотранспортній системі України. Щоб їх не звинуватили, вони зроблять теракт у себе на території. Тому що, якщо вони б'ють по нашій газотранспортній системі, то зрозуміло, що це вони. Будуть великі штрафні санкції", - пояснив президент.

Він також додав, що пошкодивши газову інфраструктуру, росіяни будуть вимагати від Німеччини зняти санкції та запустити "Північний потік-2".

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії - терористичним режимом.

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