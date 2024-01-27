Росія хотіла отримати ДНК рідних військовополонених, які нібито були у знищеному Іл-76 – WP

Україна відхилила сумнівний запит РФ на отримання ДНК родичів українських полонених, які, за заявами росіян, були на борту знищеного Іл-76.

Росіяни хотіли отримати ДНК родичів українських військовополонених, які нібито перебували в Іл-76, що впав у Бєлгородській області. Однак, жодних доказів окупанти не надали.

Про це пише The Washington Post з посиланням на слова очільника ГУР Кирила Буданова.

Зазначається, що очільник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов 26 січня зустрівся з родичами військовополонених, яких імовірно перевозили транспортним літаком Іл-76, що розбився в Бєлгородській області Росії 24 січня.

За його словами, Росія надіслала Україні запит надати ДНК родичів полонених, які нібито були на борту літака, аби встановити особи загиблих. Водночас РФ не надала жодних доказів , що ці останки взагалі знайшли.

Україна відхилила це прохання, сказав Буданов.

"Пазл не складається", - сказав Буданов сім'ям полонених, розповідає матір одного з військовополонених. Вона додала, що в обміні мали брати участь понад 190 ув'язнених, що збігається із заявою президента Росії Володимира Путіна. Але міністерство оборони Росії заявило, що на борту літака було лише 65 затриманих.

Росія надала мізерні докази своїх претензій. Українські чиновники заявили, що, незважаючи на риторику Кремля, Москва блокує міжнародне розслідування.

Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони повідомили, що після падіння російського літака Іл-76 до місцевого моргу в Бєлгороді доставили лише п’ять тіл, а на відео з місця падіння літака взагалі не видно рештків людських тіл.

Читайте також: