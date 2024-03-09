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Росія хотіла захопити два українські міста під час зимового наступу, але їй не вдалося - експерт

Росія хотіла захопити два українські міста під час зимового наступу, але їй не вдалося - експерт

Російська армія / Фото: Associated Press

За словами військового експерта, зимовий наступ російських військ призвів до рекордно високих втрат.

Попри певні успіхи, такі як захоплення Авдіївки та інших населених пунктів Донецької області, російські спроби захопити Роботине Запорізької області та Куп’янськ Харківської області - завершилися невдачею.

Про це 9 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"По основній лінії зіткнення інтенсивність бойових дій перейшла в зовсім іншу форму. Основна мета росіян не була досягнута, а саме - максимальне просування і вихід до адміністративних кордонів Донецької області та вихід по кордонах Луганської області. Захоплення, наприклад, Білогорівки, яка є не менш гарячою точкою, ніж багато інших по лінії зіткнень", - зауважив він.

За його словами, зимовий наступ російських військ призвів до рекордно високих втрат, особливо в піхотних підрозділах.

"Так, це і просування: захоплення Авдіївки, Мар’їнки, захоплення кількох сіл, особливо в Авдіївському районі. Тобто це Північне, Ласточкине, Степове. І за інерцією намагаються просуватися в напрямку Бердичі, Орлівки та Тоненького", - зазначив Коваленко.

Він вважає, що основною метою цих спроб просування в Донецькій області є створення "буфера безпеки" навколо Авдіївки.

Раніше військовий експерт Петро Черник розповів, як Україна може кардинально змінити ситуацію на фронті.

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