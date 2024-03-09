Росія хотіла захопити два українські міста під час зимового наступу, але їй не вдалося - експерт

Попри певні успіхи, такі як захоплення Авдіївки та інших населених пунктів Донецької області, російські спроби захопити Роботине Запорізької області та Куп’янськ Харківської області - завершилися невдачею.

Про це 9 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"По основній лінії зіткнення інтенсивність бойових дій перейшла в зовсім іншу форму. Основна мета росіян не була досягнута, а саме - максимальне просування і вихід до адміністративних кордонів Донецької області та вихід по кордонах Луганської області. Захоплення, наприклад, Білогорівки, яка є не менш гарячою точкою, ніж багато інших по лінії зіткнень", - зауважив він.

За його словами, зимовий наступ російських військ призвів до рекордно високих втрат, особливо в піхотних підрозділах.

"Так, це і просування: захоплення Авдіївки, Мар’їнки, захоплення кількох сіл, особливо в Авдіївському районі. Тобто це Північне, Ласточкине, Степове. І за інерцією намагаються просуватися в напрямку Бердичі, Орлівки та Тоненького", - зазначив Коваленко.

Він вважає, що основною метою цих спроб просування в Донецькій області є створення "буфера безпеки" навколо Авдіївки.

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