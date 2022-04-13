"Росія хотіла провести парад у Києві, але наші захисники відправили окупантів до пекла", - Зеленський про 48-й день війни

"Росія хотіла провести парад у Києві, але наші захисники відправили окупантів до пекла", - Зеленський про 48-й день війни

Українці продовжують героїчно захищати країну від російських загарбників.

Минув 48-й день війни, яку розв’язала в Україні Росія. Українці продовжують героїчно захищатися та давати відсіч ворогу.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що уряд Росії хотів провести на Хрещатику парад окупантів, а натомість наші захисники щодня відправлять загарбників до пекла.

"Пам'ятаєте, як у Росії хвалилися, що захоплять Київ за 48 годин? Натомість Україна дає відсіч ворогу вже 48 днів. Сьогодні варто це згадати. Згадати, що російське керівництво сподівалося побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого, після початку вторгнення. А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло", - наголосив Зеленський.

Президент заначив, що військові РФ зазнали незворотних втрат. За словами Зеленського, окупнтів не території України загинуло більше, ніж радянських військових – за 10 років війни в Афганістані, а також більше, ніж російських – за дві війни в Чечні.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

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