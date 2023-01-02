Росія і Білорусь знову подовжили спільні військові навчання

Збройні сили Росії і Білорусі подовжили навчання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави щонайменше до 8 січня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Згідно з опублікованим графіком, навчання на білоруських полігонах від 2 січня триватимуть:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 07.01;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 06.01;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 07.01;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевицький район) до 08.01;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

Моніторингова група повідомляє, що загальна кількість продовжень становила 36 тижнів (від 29 квітня 2022 року).

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

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