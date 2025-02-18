Росія інформаційно нав’язує фейкові "мирні плани" – керівник ЦПД РНБО

Коваленко підкреслив, що жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України та Європи.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наразі в інформаційному просторі активно поширюються різні сценарії та заяви щодо мирних переговорів, проте жодного реального чи узгодженого плану не існує.

За його словами, Росія використовує інформаційне поле, щоб нав’язати власні наративи та представити їх як нібито узгоджені ініціативи.

"Це виключно інформаційне промацування позицій, росіянам воно дуже вигідне, оскільки можуть вкинути будь-що. Якогось напрацьованого чи узгодженого плану немає", – наголосив Коваленко.

Він підкреслив, що жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України та Європи.

"Росіяни ж давно ведуть інформаційну кампанію, що перемовини про завершення війни вони будуть вести виключно з США, але це взагалі не відповідає реальності. І Україна, Європа та американська сторона багато разів це спростовували, триває діалог", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні стартували переговори США та РФ у Саудівській Аравії. Як зазначає російська сторона, держави передовсім обговорюють "возз'єднання у низці економічних сфер".