Росія із новою силою перекидає війська: де зосереджуються окупанти та ворожа техніка

У мерії Маріуполя повідомляють, що усю техніку та окупантів розподіляють на два основні напрямки. Це - Донецький та Південний напрямки.

Про це 24 каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, після відходу російської армії із правого берега Херсонщини збільшилася кількість окупантів у Маріуполі. Звідси їх перекидають ближче до фронту. Також він зазначив, що частину загарбників відправили до кордону між Запорізькою та Донецькою областями, а ще частину – кинули на Запоріжжя.

"Зараз йде нова хвиля перекидання військ – безпосередньо на північ Донецької області. Тобто вони рухаються в бік Волновахи, Донецька, як ми розуміємо – Вугледар. Жива сила їде на цей напрямок", – пояснив Андрющенко.

Втім, як зауважив радник мера, частина російських військ залишається поблизу Маріуполя.

"Цей резерв будуть доукомплектовувати мобілізованими. Залежно від ситуації на фронті та контрнаступу ЗСУ їх будуть кудись перекидати на інші напрямки", – додав радник мера.

Також читайте Росія розгорнула у США потужну кампанію із дезінформації проти України: хто підігріває агресивні настрої

Ситуація у Маріуполі

Раніше повідомлялося, що від нового року окупаційна "влада" збирається навчати українських студентів за "російськими стандартами".

Крім того, раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко розповів, що в захопленому Маріуполі росіяни встановили захмарні ціни на харчові продукти, а відновлювати зруйновану інфраструктуру ніхто не збирається. Окрім того, росіяни виморюють холодом місцевих жителів. У квартирах температура падає до двох градусів морозу.

Ракети в Молдові, атака на аеродром росіян, обстріли Запоріжжя – головні новини 6 грудня

Читайте також: