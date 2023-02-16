Росія капітулює: колишній друг Путіна описав, як закінчиться війна в Україні

Сам Путін не підписуватиме пакт про капітуляцію, це зробить якийсь колективний уряд, прогнозує Сергій Пугачов.

Війна в Україні може закінчитися лише капітуляцією Росії з виплатою нею репарацій та відмовою від ядерної зброї. Капітуляцію підписуватиме якийсь тимчасовий уряд, адже президент РФ Володимир Путін передбачувано відмовиться це зробити.

Таку думку російський ексбанкір, ексдруг президента РФ Сергій Пугачов висловив у інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

За прогнозом Пугачова, пакт про капітуляцію підписуватиме російський тимчасовий уряд за німецьким сценарієм зразка 1945 року.

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"Кінець війни може бути дуже простим. Тобто це може бути капітуляція: звісно, Росії, – яку ніякий, звісно, Путін не підписуватиме; пакт про капітуляцію. Це буде якийсь колективний уряд, який бере на себе всі обов'язки і зобов'язання та права підписувати такого типу... Якийсь тимчасовий уряд – назвемо його так. Тобто, власне, за німецьким сценарієм зразка 1945 року", – висловив своє бачення колишній друг Путіна.

Однак для цього необхідні "певні умови", додав Пугачов. Так, він прогнозує, що Росія виплачуватиме Україні репарації та відмовиться від ядерного озброєння.

"Це ж не просто підписують: "Все, вибачте, ми більше не будемо", – а підписують і кажуть: "Дивіться. Ми виплачуватимемо репарації". І основний момент: "Ми відмовляємося взагалі від ядерної зброї", – сказав колишній банкір.

Він наголосив на необхідності створення міжнародної групи, яка й вилучатиме в Росії її ядерну зброю.

На думку Пугачова, підписання капітуляції може відбуватися "десь у Москві: припустімо, у Кремлі". У цьому контексті він звернув увагу на те, що антипутінська коаліція за кількістю країн перевищує антигітлерівську.

"Тобто вони мають десь зібратися. Вони де зберуться? Звісно, у Кремлі. Або якщо Кремль на той момент буде, так би мовити, підлягати реконструкції, то, можливо, десь в околицях", – припустив колишній друг президента РФ.

Нагадаємо, раніше публіцист та політолог Михайло Шейтельман висловив думку, що Путін має єдину можливість зберегти життя та свободу – це швидка капітуляція у війні проти України в обмін на гарантії безпеки від Заходу. Після поразки у війні недоторканність президента РФ не зможе гарантувати ніхто.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда розповів, що порадив своєму українському колезі Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі.

Зауважимо, військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що у Путіна немає жодного шансу перемогти у війні та залишитися при владі.

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