Росія касетними боєприпасами обстріляла Донеччину: загинула 39-річна жінка, багато поранених (фото)

Російська терористична армія в понеділок, 28 серпня, касетними боєприпасами обстріляла Торецьк Донецької області. Окупанти вбили 39-річну жінку та травмували ще трьох людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, російські терористи 28 серпня о 18:00 касетними боєприпасами із, ймовірно, РСЗВ обстріляли Торецьк Донецької області. Окупанти у власному дворі вбили 39-річну жінку.

Обстріл Торецька 28 серпня / Фото: Офіс генерального прокурора

Ще троє людей отримали уламкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка. Потерпілих госпіталізували. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів ы звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ігнат назвав головну ціль російських атак по Україні.

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