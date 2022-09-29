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Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві: є жертви

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Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві: є жертви

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Російські окупанти 29 вересня знову обстріляли Миколаїв.

Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту, є жертви.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - написав Сєнкевич. 

Подробиці обстрілу та кількість жертв наразі встановлюються. 

Нагадаємо, захисники Миколаївщини вимагають негайної декомунізації в місті

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4814
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