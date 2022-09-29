Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві: є жертви

Російські окупанти 29 вересня знову обстріляли Миколаїв.

Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту, є жертви.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - написав Сєнкевич.

Подробиці обстрілу та кількість жертв наразі встановлюються.

Нагадаємо, захисники Миколаївщини вимагають негайної декомунізації в місті.

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