Росія каже, що знущається з України, бо та пішла в Європу: Зеленський звернувся до скептиків

Росія каже, що знущається з України, бо та пішла в Європу: Зеленський звернувся до скептиків

За словами президента України, сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи.

Росія каже, що знущається з України, бо та пішла в Європу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у щоденному вечірньому відео зверненні 11 червня.

"Що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики?" – зазначив президент.

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Зеленський додав, що Україна продовжить ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення. "Воно для нас дуже важливе", - наголосив він.

Нагадаємо, у суботу, 11 червня, розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, у межах якого Єврокомісія повинна вирішити, чи надати Україні статус кандидата в ЄС.

Втрати росіян, успіхи на фронті та статус кандидата в ЄС - звернення Зеленського за 11 червня

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