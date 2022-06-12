Росія каже, що знущається з України, бо та пішла в Європу: Зеленський звернувся до скептиків

За словами президента України, сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи.
Росія каже, що знущається з України, бо та пішла в Європу.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у щоденному вечірньому відео зверненні 11 червня.
"Що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики?" – зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна продовжить ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення. "Воно для нас дуже важливе", - наголосив він.
Нагадаємо, у суботу, 11 червня, розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, у межах якого Єврокомісія повинна вирішити, чи надати Україні статус кандидата в ЄС.
Читайте також:
- Війна в Україні перетворилася на артилерійську дуель, битви частіше виграють ЗСУ – Der Spiegel
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті