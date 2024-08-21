Росія кидає на захист Курщини "космічні війська": британська розвідка про те, настільки це згубно для РФ

Москва залучає фахівців для захисту Курської області, але ефективність їх використання сумнівна.

Москва намагається захистити Курську область від можливого українського наступу, залучаючи спеціалістів з інших військових підрозділів. Однак, використання таких фахівців у ролі піхоти може виявитися неефективним.

Про це пише британська розвідка.

Згідно з інформацією російського розслідувального видання "Важливі історії", одним із підрозділів, розгорнутих для оборони Курської області, став спеціалізований мотострілковий полк, сформований з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії. Цей полк було сформовано у травні 2024 року і він підпорядковується угрупованню військ Росії "Север".

До складу цього мотострілецького полку входять військові, які раніше обіймали спеціальні посади, такі як оператори радіолокаційних систем раннього попередження та фахівці з важких бомбардувальників дальньої авіації. Відволікання таких спеціалістів на завдання, для яких вони не призначені, свідчить про значну нестачу особового складу в армії Росії.

За даними британської розвідки, використання цих фахівців як піхоти може знизити здатність Росії захищати Курську область і відновлювати контроль над втраченими територіями. Наразі Росія продовжує створювати нові підрозділи та набирати більше військових для підтримки своєї стратегії масової виснажливої війни проти України.

Втрати, які несе російська армія, змушують її постійно поповнювати особовий склад на передовій. Це, за словами британського Міноборони, майже напевно обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи із вищим потенціалом, що може негативно вплинути на загальну ефективність її військових дій.

Нагадаємо, за оцінками Пентагону, Україні та Росії зараз бракує військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій.

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