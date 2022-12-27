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Росія кидає на захоплення Бахмута всі сили, але не може оточити місто — Маляр

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Росія кидає на захоплення Бахмута всі сили, але не може оточити місто — Маляр

Фото: Associated Press

Керівництво агресорів все ще вимагає від своїх військових вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця року

Російські агресори спрямували свої основні сили на захоплення Бахмута, однак всі спроби ворога оточити місто виявилися марними.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганни Маляр в етері єдиного телемарафону.

Маляр зазначила, що окупанти не можуть втримати позиції, які вони захопили в Україні, тому концентрують свої зусилля на окремих ділянках фронту.

"Але ви бачите наскільки мужньо тримається Бахмут, наскільки наші воїни завдають втрат ворогу і він просто не може просуватися далі. Там було незначне просування, але витіснили і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у нього це не виходить", - зазначила Маляр.

Разом з тим чиновниця зазначила, що попри всі провали, керівництво окупантів все ще ставить перед своїми військами завдання виходу на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2022 року.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь заявляв, що армія Росії хоче взяти оперативну паузу на фронті, щоб підготувати резерви для нової операції.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Великої Британії оцінила шанси Росії збільшити армію до 1,5 млн осіб.

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Дата публікації
Перегляди
43
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