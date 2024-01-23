Росія б'є по Україні ракетами Х-101 "з конвеєра": експерт розповів, що це означає

Росія вимушена випускати по Україні ракети Х-101 з коротким інтервалом між датами виготовлення, що, на думку експерта, свідчить про виснаження запасів цієї зброї.

Росія використовує дозвукові ракети типу Х-101 з коротким інтервалом виготовлення, що свідчить про зменшення певного запасу цих ракет.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

"Вдалося знайти нерозірвану бойову частину однієї збитої Х-101. І виходить, що ця ракета була виготовлена наприкінці 2023 року. З цього випливає, що якраз дозвукові ракети повітряного базування Х-101 у РФ везуть "з конвеєра". Однак це не виглядає так, що росіяни стоять на заводі "Радуга" і гарують хоч одну-дві ракети під черговий масований обстріл", - прокоментував експерт.

За його словами, ці ракети росіяни зазвичай здають партіями, і виконання виробничих планів йде під кінець місяця, тому буквально свіжі ракети у них можуть зараз йти з заводу на аеродром, а заздалегідь виготовлені встигли на складах полежати.

"Але з усім тим той факт, що у росіян пішли ракети з таким коротким інтервалом, тобто місяць-два після виготовлення, показує, що, по-перше, певний запас ракет повітряного базування у них зменшується, але лише дозвукові ракети типу Х-101. А по-друге, що у них є певні нюанси з якістю комплектуючих, які вони використовують. Треба ще зробити обмовку, що будь-які дані, які озвучуються по будь-якій ракеті, є актуальними на цей момент, але з часом можуть ускладнитися", - зауважив Іван Киричевський.

Нагадаємо, вранці 23 січня армія РФ завдала ракетної атаки по Україні. Під удар потрапили, зокрема, Київ, Харків та Павлоград.

Сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України під час ліквідації наслідків обстрілу столиці у Святошинському районі Києва виявили бойову частину російської ракети та вилучили її.

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