Росія кілька місяців накопичувала 83 ракети для масового удару по Україні - експерт

Для того, аби масово атакувати Україну 10 жовтня, агресорка Росія кілька місяців накопичувала ракети. Протягом лише одного дня окупанти використали 83 ракети.

Про це заявив військовий експерт Павло Лузін у розмові з The Insider.

За його словами, після обстрілу території України Кремль не має запасів крилатих ракет для подібних масованих атак.

"Ті 83 ракети, які Росія використала, їх кілька місяців накопичувала. Це якщо говорити про крилаті ракети. Старі радянські ракети Х-22, зенітні ракети від С-300, ракети "Точка-У", "Ураган" - цього добре вистачає ще, але теж небагато. Для терору вистачає, але ні для чого більше", - наголосив Лузін.

Експерт каже, що щорічно в РФ виробляють понад 50 штук кожного типу далекобійних крилатих і оперативно-тактичних балістичних ракет: "Калібрів" морського і наземного базування, авіаційних X-101, протикорабельних ракет "Онікс" і ракет для комплексу "Іскандер". Усього - приблизно 200 штук на рік. Крім того, випускають не більше 20 ракет повітряного базування Х-32.

"Різко наростити виробництво чи закупити ракети в інших країнах для таких масованих атак, як 10 жовтня, неможливо ні організаційно, ні технічно, ні технологічно. Можливі лише обстріли менш просунутими ракетами чи іранськими дронами, проте загалом вони ні на що не вплинуть", - наголосив Павло Лузін.

Масований обстріл України 10 жовтня

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві. За попередніми даними загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

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