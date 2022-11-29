Росія кількома ракетами обстріляла Дніпро: стало відомо, у що поцілили та які масштаби руйнувань

Росіяни ввечері 28 листопада кількома ракетами обстріли Дніпро. Вони знищили приватне підприємство, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з’ясовуються", - написав Резніченко.

Вибухи в Дніпрі

Ввечері 28 листопада у Дніпропетровській області о 22:12 оголосили повітряну тривогу. Вже через кілька хвилин в обласному центрі було чути вибухи.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, за 9 місяців війни Росія завдала по Україні 16 тисяч ракетних ударів, з яких 97% по цивільній інфраструктурі.

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