Росія кинула на передову як "гарматне м'ясо" до 2 тис. "мобіків" на Херсонщину

Російська Федерація не жаліє своїх людей і недавно мобілізованих, які не пройшли бойової підготовки, кинула на передову у Херсонській області.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь".

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"Обстановка на південнобузькому напрямі в операційній зоні наших угруповань військ напружена, але контрольована. Противник веде оборонні дії, намагаючись утримати зайняті рубежі, водночас, досить активно переправляє техніку, озброєння і навіть підрозділи з правого берега Дніпра на лівий", - зазначив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Він розповів, на передову для поповнення втрат і посилення підрозділів ворог спрямував до 2 000 осіб з числа мобілізованих. Тим часом російські банківські установи, об’єкти гуманітарної сфери та завезених раніше в Херсонщину медпрацівників та вчителів поспіхом вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Також речник відомства наголосив, що теракт Росії із підривом Каховської ГЕС може значно вплинути на роботу Запорізької АЕС.

Замінування дамби та агрегатів Каховської ГЕС – одного з великих енергооб'єктів – намагаються представити, як намір Сил оборони України підірвати її. Цей теракт може суттєво вплинути на роботу ЗАЕС. Крім того, буде повністю зруйновано наповнення каналу з постачання води до Криму. Додатковим доказом підготовки провокації є те, що українських працівників окупанти вигнали з Каховської ГЕС, залишивши там тільки своїх співробітників", - зауважив Назаров.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

Станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ. Про це повідомили в Офісі президента.

Аби прикрити майбутній відступ російські війська замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, поінформував український президент Володимир Зеленський. Підтоплення після підриву дамби загарбники використають як прикриття для відступу з Херсонщини. Через техногенну катастрофу, яка може статися у разі підриву дамби, Києв вимагає негайно направити на Каховську ГЕС міжнародну місію спостерігачів

Російські війська на Херсонщині ризикують потрапити в котел – саме з цим пов'язаний їхній відступ з правого берега Дніпра, пояснив військовий експерт Сергій Грабський.

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