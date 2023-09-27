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Росія кинула на поле бою в Україну нову армію - західна розвідка

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Росія кинула на поле бою в Україну нову армію - західна розвідка

Російські військові / Фото: Associated Press

Нова армія розгортається частинами для посилення розтягнутої лінії.

Росія задіяла на фронті нову 25-ту загальновійськову армію. Формування почало рух в Україні з кінця серпня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони із посиланням на розвідку.

Відповідно до інформації західних розвідників, що 25-та армія складається із 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади. Вони воюють на ділянці на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

"Від початку вторгнення Росія лише рідко зберігала незадіяне угруповання, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару. З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення розтягнутої лінії, новий російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - зазначають у зведенні.

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, ЗСУ відбили низку ворожих атак та продовжують наступ на кількох напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
2044
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