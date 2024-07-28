Росія кинула на прорив міста на сході десятки одиниць техніки: елітна бригади тримала оборону два дні - Forbes

Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснює, що для ЗС РФ взяття Курахівки є ключем до захоплення прилеглої фортеці Курахове.

У середу, 24 липня, Росія кинула на прорив оборони ЗСУ на схід від фортеці в Курахівці десятки броньованих машин і мотоциклів, та зазнала нищівної поразки. Потім окупанти спробували ще раз, але воїни елітної 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаки ворога.

Про це пише видання Forbes.

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"Перший штурм у середу зустрів синхронну оборону мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками елітної української 79-ї десантно-штурмової бригади. Росіяни відступили, залишивши шість розбитих танків, сім розбитих БМП і всі 12 мотоциклів. 79-та десантно-штурмова бригада нарахувала 40 загиблих росіян і 37 поранених. Менший штурм у четвер за участю 16 транспортних засобів зіткнувся з такою ж ешалоновою обороною. Росіяни розвернулися, залишивши підбитий танк і дві підбиті бойові машини", - йдеться на сайті інформаційного агентства.

В українській бригаді прокоментували неуспішний наступ росіян. Там повідомили, що "23 росіян закінчили СВО достроково. Ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Автори видання зауважують, що сектор Курахівка стає пасткою для виснаження росіян. Вони продовжують атакувати, постійно стикаються із жорсткою українською обороною та продовжують відступати, але це їх не зупиняє. Через деякий час вони "повторюють криваві атаки".

Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснює, що д ля ЗС РФ взяття Курахівки є ключем до захоплення прилеглої фортеці Курахове та консолідації контролю над Донецькою областю.

"Імовірно, що росіяни спробують дістатися Курахівки, даючи їм можливість відрізати Курахове від логістичних шляхів", - підкреслили у Frontelligence Insight.

Аналітики вважають, що для окупантів буде дуже важка боротьба.

"Через відносно сприятливі оборонні споруди та географічні умови цього району ми не очікуємо швидкого просування російських військ там", - додала аналітична група.

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