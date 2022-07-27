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Росія кинула туди "вагнерівців": військовий експерт пояснив, з яких міст зараз треба евакуюватися

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Росія кинула туди "вагнерівців": військовий експерт пояснив, з яких міст зараз треба евакуюватися

Фото: Facebook/ ДСНС України

Українцям, які перебувають в Бахмуті, потрібно терміново евакуюватися. В районі Бахмута та Сіверська зосереджені угруповання “Вагнера”. 

В районі Бахмута на Донеччині зосереджені угруповання “Вагнера”. Тому експерти закликають українців, які перебувають місті, евакуюватися.

Про це в етері ТСН повідомив полковник запасу Роман Світан.

“Фронт від Сіверська до Вуглегірська через Бахмут - насичений групами “Вагнера”. У них своя тактика наступу: населені пункти вона змішують з землею. Наші війська відходять на інші укріплення. Зараз йде великий бій за Бахмут. Російські війська практично на півдні Бахмута. Проводяться танкові обстріли. Тому якщо є можливість місцевим мешканцям евакуюватися - краще це зробити. Доля Бахмута може бути такою ж як у Сєверодонецька”, - наголосив Роман Світан.

Також він закликав покинути людей Сіверськ, Слов'янськ, Краматорск та Хрустальний.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли.

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