Росія кинула туди всі сили: у МВС повідомили, де нині через напад окупантів найскладніша ситуація

Росія кинула туди всі сили: у МВС повідомили, де нині через напад окупантів найскладніша ситуація

Україна попри спроби росіян захопити Маріуполь мужньо захищається.

У Маріуполі, де точаться активні бої з російськими окупантами, наразі найскладніша ситуація в Україні. Росія кинула всі військові засоби, щоб зруйнувати Маріуполь, але українські захисники героїчно обороняють місто та відбивають атаку російських загарбників.

Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі українського телемарафону, який транслюється зокрема і на 1+1.

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"Традиційно найскладнішою залишається ситуація у Маріуполі та на сході країни. У Маріуполі дуже мужньо захищається полк Азов, морпіхи, територіальна оборона. Росіяни кинули все, що в них було, щоб щось зробити з цим містом, яке три тижні стоїть, незважаючи на варварські дії Росії", — розповів Денисенко.

Нагадаємо, російські окупанти силоміць вивозять жителів із Маріуполя до РФ.

Як повідомлялося, до Маріуполя на війну завезли чеченців з низьким рівнем спеціальної підготовки.

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