"Росія кинула у війну все, що могла": Волкер розповів, чи здатна Москва відповісти на постачання Patriot

Агресорка Росія не має чим відповідати на полі бою на постачання сучасного західного озброєння ЗСУ, зокрема системи Patriot. Москва кинула війну проти України все, що могла.

Таку думку висловив в інтерв’ю Еспресо колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

"Я вважаю, що Росія вже кинула в цю війну все, що могла: призовників, в'язнів, всю свою військову техніку, іранську військову техніку. Я не впевнений, що їм залишилося ще щось кидати", - наголосив він.

На думку Волкера, Росія не зможе якось відреагувати на передавання Україні Patriot.

"Єдине, що вони можуть зробити для ескалації, це застосувати ядерну та біологічну зброю, яка, як вони знають, знищить їх самих… Здається, вони не збираються цього робити. Зі звичайними засобами вони не здатні зробити більше", - зауважив він.

Волкел заперечує заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва вивчає зброю, яку Захід надає Україні, і знайде чим відповісти. За словами дипломата, бодай так у Кремлі намагаються припинити постачання озброєння.

"Але насправді ми маємо віддавати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше виграла цю війну", - переконаний ексспецпредставник Держдепу.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба каже, що для Збройних сил України наразі найбільш необхідними є гаубиці, а не танки. Також армія потребує важкого озброєння, аби протистояти окупантам на фронті.

Читайте також: