Росія концентрує зусилля на сході, але може несподівано атакувати південь - Гуменюк

Окупанти Російської Федерації зосереджують наступальні сили на сході України. Втім, південь країни також залишається під загрозою.

Про це в телемарафоні заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни перекидають більш підготовлені сили на схід. Адже там, наголошує Гуменюк, зараз сконцентрований пріоритет ворога.

"Південний регіон завжди залишався у них у полі зору. Вони не випускають його з-під контролю і тримають, як додатковий напрямок, на якому може бути завдано несподіваного активного удару", - наголосила вона.