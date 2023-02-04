Росія концентрує зусилля на сході, але може несподівано атакувати південь - Гуменюк

Пріоритет окупантів - це Донбас.
Окупанти Російської Федерації зосереджують наступальні сили на сході України. Втім, південь країни також залишається під загрозою.
Про це в телемарафоні заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни перекидають більш підготовлені сили на схід. Адже там, наголошує Гуменюк, зараз сконцентрований пріоритет ворога.
"Південний регіон завжди залишався у них у полі зору. Вони не випускають його з-під контролю і тримають, як додатковий напрямок, на якому може бути завдано несподіваного активного удару", - наголосила вона.
Українські Сили оборони продовжують спостерігати за тактикою ворога та готові до будь-якого розвитку подій. Гуменюк пояснює, що спостереження за корабельним угрупованням показали, що "носії ракет навіть без особливих причин можуть з'являтися та заходити до пунктів базування".
Нагадаємо, у Повітряних силах кажуть, що наразі загроза російських ракетних ударів з Білорусі зберігається - як це було від початку повномасштабного воргнення. Потрібно бути готовими до атак окупантів з повітря. Адже на території країни практично на постійній основі базуються винищувачі РФ Міг-31. Ці судна є потенційними носіями "Кинжалів", які застосовує ворог.
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