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Росія концентрує зусилля на сході, але може несподівано атакувати південь - Гуменюк

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Росія концентрує зусилля на сході, але може несподівано атакувати південь - Гуменюк

Фото: Associated Press

Пріоритет окупантів - це Донбас.

Окупанти Російської Федерації зосереджують наступальні сили на сході України. Втім, південь країни також залишається під загрозою.

Про це в телемарафоні заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни перекидають більш підготовлені сили на схід. Адже там, наголошує Гуменюк, зараз сконцентрований пріоритет ворога.

"Південний регіон завжди залишався у них у полі зору. Вони не випускають його з-під контролю і тримають, як додатковий напрямок, на якому може бути завдано несподіваного активного удару", - наголосила вона.

Українські Сили оборони продовжують спостерігати за тактикою ворога та готові до будь-якого розвитку подій. Гуменюк пояснює, що спостереження за корабельним угрупованням показали, що "носії ракет навіть без особливих причин можуть з'являтися та заходити до пунктів базування".

Нагадаємо, у Повітряних силах кажуть, що наразі загроза російських ракетних ударів з Білорусі зберігається - як це було від початку повномасштабного воргнення. Потрібно бути готовими до атак окупантів з повітря. Адже на території країни практично на постійній основі базуються винищувачі РФ Міг-31. Ці судна є потенційними носіями "Кинжалів", які застосовує ворог.

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Дата публікації
Перегляди
911
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