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"Росія краде українську пшеницю": міністр Великої Британії запропонував робити ДНК-тестування зерна

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"Росія краде українську пшеницю": міністр Великої Британії запропонував робити ДНК-тестування зерна

Фото: pixabay.com

В Великій Британії пропонують перевіряти походження пшениці, яка потрапляє на міжнародні ринки.

Бо викрадене в Україні зерно Росія намагається активно продавати.

Про це повідомив міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії Джордж Юстіс, передає Sky News.

За його словами, Велика Британія підтримує спроби України сформувати сухопутний міст для полегшення експорту зерна. Наразі в нашій країні застрягло близько 25 млн тонн пшениці. Для цього уряд Великої Британії шукає можливість допомогти відремонтувати мости та українську залізницю, яку частково розтрощили російські окупанти.

Він також додав, що наразі дуже небезпечно намагатися ввести кораблі в Чорне море, оскільки акваторія замінована, а Україна закрила свої порти з міркувань безпеки. 

“Інша дуже сумна річ, яку ми бачимо, це те, що Росія краде пшеницю. Ми повинні мати можливість перевірити походження пшениці. Велика Британія є світовим лідером у тому, щоб перевірити походження, точний регіон, у якому була вирощена культура, шляхом тестування ДНК. Це те, що ми зробили доступним. Ми беремо це в роботу, 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на підтримку цієї роботи”, - сказав міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії.

Нагадаємо, що президентка Молдови приїхала до Києва.

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