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"Росія – країна вбивць і відвертих брехунів": Кулеба про реакцію росіян на трагедію у Кременчуці

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"Росія – країна вбивць і відвертих брехунів": Кулеба про реакцію росіян на трагедію у Кременчуці

Фото: Facebook/ ДСНС України

Кулеба наголосив, що російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував реакцію росіян та дипломатів РФ на удар по по торговельно-розважальному центру у Кременчуці. 

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія – країна вбивць і відвертих брехунів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

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