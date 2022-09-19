Росія крилатою ракетою "демілітаризувала" гараж на Миколаївщині: подробиці обстрілу

Російські окупанти на світанку, 19 вересня, випустили крилаті ракети по Миколаївщині.

Одну з ракет вдалось збити, інша - "демілітаризувала" приватний гараж.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Перед світанком двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-35, ворог атакував Миколаївський район. Одна ракета нашим зенітно-ракетним підрозділом знищена у повітрі, друга впала в приватний гараж. Постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни на півдні України обстрілювали такі населені пункти:

6 ракет зенітно-ракетної системи С-300 та 3 реактивних снаряди РСЗВ "Смерч" вдарили вночі по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва. Пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства. Людських втрат та постраждалих нема.

Протягом ночі рашисти тричі обстрілювали з важкої артилерії та "Градів" Нікопольський район. В районному центрі та його околицях російські снаряди понівечили з десяток будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач. У Марганецькій громаді обстрілами пошкоджено електромережу. Людських втрат та постраждалих нема.

У Криворізькому районі ранком важкою артилерією обстріляно Зеленодольську громаду. Масштаби пошкоджень уточнюються. Поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС.

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