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Росія крилатою ракетою "демілітаризувала" гараж на Миколаївщині: подробиці обстрілу

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Росія крилатою ракетою "демілітаризувала" гараж на Миколаївщині: подробиці обстрілу

Російські окупанти на світанку, 19 вересня, випустили крилаті ракети по Миколаївщині.

Одну з ракет вдалось збити, інша - "демілітаризувала" приватний гараж. 

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Перед світанком двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-35, ворог атакував Миколаївський район. Одна ракета нашим зенітно-ракетним підрозділом знищена у повітрі, друга впала в приватний гараж. Постраждалих нема", - йдеться у повідомленні. 

Також росіяни на півдні України обстрілювали такі населені пункти: 

  • 6 ракет зенітно-ракетної системи С-300 та 3 реактивних снаряди РСЗВ "Смерч" вдарили вночі по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва. Пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства. Людських втрат та постраждалих нема.

  • Протягом ночі рашисти тричі обстрілювали з важкої артилерії та "Градів" Нікопольський район. В районному центрі та його околицях російські снаряди понівечили з десяток будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач. У Марганецькій громаді обстрілами пошкоджено електромережу. Людських втрат та постраждалих нема.

  • У Криворізькому районі ранком важкою артилерією обстріляно Зеленодольську громаду. Масштаби пошкоджень уточнюються. Поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
216
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