Росія мала шалену перевагу в повітрі на початку повномасштабної війни: командувач ПС назвав співвідношення

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, на скільки значною була перевага російської армії у повітрі під час повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Про співвідношення українських та російських ВПС він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується авіації, в нас показники були 1 до 5, якщо в кількісному відношенні. А якщо взяти якісне відношення, то це було 1 до 12”, - повідомив Олещук.

Командувач Повітряних сил зазначив, що завдяки західним партнерам ЗСУ вдалося наростити потужність протиповітряної оборони, яка успішно знищує повітряні цілі.

“Дякуючи партнерам у нас з'явились на озброєнні комплекси іноземного виробництва - Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, Crotale і багато іншого. Якщо взяти порівняльну характеристику, один зенітно-ракетний комплекс NASAMS в складі 5-12 пускових установок може замінити 5 зенітно-ракетних комплексів С-300", - наголосив він.

За його словами, за допомогою іноземних засобів ППО було знищено понад 600 повітряних цілей із загальної кількості знищених 3 тисяч повітряних об'єктів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у найближчі два дні проведе переговори з партнерами з кількох країн щодо посилення українського неба.

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