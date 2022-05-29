Росія маніпулює інформацією про морську блокаду України для зняття санкцій - розвідка Британії

Росія готова використовувати глобальну продовольчу безпеку, яка перебуває у хиткому становищі через блокування суден у Чорному морі, для власних політичних цілей.

Спроба Росії домогтися зниження жорсткості міжнародних санкцій підкреслює шкоду, які вони завдають режиму.

Про це повідомляє міністерство оборони Британії у Твіттері.

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“Спроба Росії домогтися зниження суворості міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції завдають російському режиму”, - зазначили у відомстві.

Розвідка звертає увагу, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Він також закликав Україну розмінувати акваторію навколо Одеського порту, щоб зробити можливим проходження кораблів.

"Прохання Руденка до України про розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, навіть непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії", - зазначили у розвідці та нагадали, що Україна була вимушена використати морські міни через загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря.

Напередодні в ООН попередили, що у світі залишилося запасів пшениці на складах на близько 10 тижнів через війну в Україні та заборону Індією експорту пшениці.

Нагадаємо, Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів.

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