РФ масовано вдарила по Львівщині: що відомо про влучання шести ракет в області

Російська армія атакувала крилатими ракетами Львівську область і Львів під час повітряної тривоги - від 05:20 до 05:30. Одну ракету вдалося збити силам ППО. Втім, шість - влучили.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час цієї ракетної атаки, на щастя, минулося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", - повідомив очільник області.

Загалом на Львівщині окупанти пошкодили близько 40 будинків. У Львові зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі: найбільше - на вулицях Каховській та Патона. Внаслідок влучань виникли займання, а також було пошкоджено вікна й дахи.

У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" повибивало вікна. Сталося займання у трьох будівлях промислового підприємства. Крім того, одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля навчального закладу.

На Львівщині, у селі Ставчани поруйновано 15 житлових будинків в приватному секторі, з них шість - критично. Також пошкоджено легкові автомобілі.

У селі Суховоля уламками від ракет пошкоджено чотири житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Атака на Львівську область

В регіоні повітряна тривога тривала від 04:02 до 05:49. Згодом у Львові прозвучали два вибухи. Про це повідомили мешканці міста у Мережі. Згодом їх підтвердила влада.

Стало відомо, що на Львівщині є влучання після вибухів, постраждали приватні помешкання. Відомо, що у Львові з пошкоджених будинків, де виникли пожежі, евакуюють людей.

Зранку в ОВА розповіли про наслідки атаки на регіон. За словами голови області Максима Козицького, у Львові, Суховолі та Ставчанах постраждали будинки людей.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що вночі росіяни "демілітаризували" дитсадок у Львові. Одна з ракет влучила у дитячий павільйон дошкільного навчального закладу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 70 людей залишились без житла! Ракета вдарила по Львову

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