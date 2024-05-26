Росія масовано атакувала Дніпропетровську область "шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Окрім того, агресорв обстрілював область із артилерії.
Вночі 26 травня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область. Оборонці неба збили над областю 11 шахедів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – в Кам'янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському. В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили", - йдеться
Окрім того, агресор обстрілював область із артилерії, зокрема Нікополь. Також поцілив й дроном-камікадзе.
"Пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини. Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач. Побиті 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджені через удар дроном вчора ввечері", - повідомив наслідки атаки.
Гучно, за інформацією ОВА, було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По них окупанти били з важкої артилерії. По Марганецькій громаді противник знову вгатив вранці.
На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 26 травня країна-агресорка атакувала Україну. Зокрема, під удар потрапила Жмеринка на Вінниччині. У ДСНС повідомили наслідки.
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