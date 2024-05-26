Росія масовано атакувала Дніпропетровську область "шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Вночі 26 травня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область. Оборонці неба збили над областю 11 шахедів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – в Кам'янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському. В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили", - йдеться

Окрім того, агресор обстрілював область із артилерії, зокрема Нікополь. Також поцілив й дроном-камікадзе.

"Пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини. Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач. Побиті 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджені через удар дроном вчора ввечері", - повідомив наслідки атаки.

Гучно, за інформацією ОВА, було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По них окупанти били з важкої артилерії. По Марганецькій громаді противник знову вгатив вранці.

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області 26 травня 2024 / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області 26 травня 2024 / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області 26 травня 2024 / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня країна-агресорка атакувала Україну. Зокрема, під удар потрапила Жмеринка на Вінниччині. У ДСНС повідомили наслідки.

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