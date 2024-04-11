Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами: куди цілився ворог

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Під час чергової масованої атаки у четвер, 11 квітня, Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання", - зазначили там.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У ДТЕК додали, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні окупаційними військами майже 170 разів.

Як повідомляли раніше, за даними Міненерго, під час чергового обстрілу під ударом окупантів були енергооб'єкти передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

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