Росія масовано атакує дронами: яка небезпека за цим криється — Дикий

Російська терористична армія виснажує українську протиповітряну оборону масованими атаками ударними дронами, щоб згодом завдати комбінованого удару із використанням ракет.

Таку думку висловив військовий експерт, екскомандир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, в Росії існує певний дефіцит ракет: військово-промисловий комплекс РФ може виробляти близько десятка балістичних ракет на місяць та близько 30 — крилатих.

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“Вони можуть собі дозволити, наприклад, одну комбіновану атаку на місяць, коли використовується багато дронів, і під їхнім прикриттям заходять ракети”, — наголосив експерт.

Натомість, зазначив Євген Дикий, атакувати українські міста дронами Росія може практично щодня, оскільки має їх у достатній кількості.

“Вони насамперед дронами готують ґрунт для того, щоб раз на місяць все-таки полетіли ракети й прилетіли саме туди, куди їм треба. Тобто місяць вони виснажують нашу ППО “Шахедами”, а потім справді завдають удару. Це не означає, що “Шахеди” вони запускають по хибних цілях. Зрозуміло, ними вони намагаються щось вразити, але вони чудово розуміють, що ефективність дуже невисока, і більшість дронів буде перехоплено. Однак завдання мінімум — знекровити нашу ППО — виконується”, — наголосив він.

Нагадаємо, російські війська від початку року випустили по території України 6987 ударних безпілотників. З них майже 30% – тільки у жовтні.

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