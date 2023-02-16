Росія масовано атакує Харків та область: лунають потужні вибухи (відео)

За інформацією місцевих пабліків, у місті пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів.

Пізно ввечері 16 лютого у Харкові та області лунають потужні вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Вибухи підтвердили у Харківській ОВА.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Місцеві паблики пишуть про запуск ракет із установок С-300. Щонайменше пролунало п'ять гучних вибухів.

За інформацією військового журналіста Андрія Цаплієнка, станом на 23:15 Росія випустила по Харкову сім ракет. Ворожі боєприпаси запускають із Бєлгорода. У підтвердження він опублікував два відео. На одному із них виліт ракет із території РФ, а на другому - чутно звуки вибухів в Харкові.

Наразі немає інформації, чи є влучання і чи є потерпілі.

Додамо, що повітряна тривога триває у Харкові та області 26 хв. Повідомлення про ракетну небезпеку з'явилося о 22:42. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги.

Нагадаємо, у четвер, 16 грудня, росіяни завдали удару по житловому кварталу Бахмута Донецької області, використовуючи ствольну артилерію та реактивну систему залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілу багато загиблих та поранених.

Вибух на узбережжі Чорного моря: на Одещині знешкодили чергову міну

Читайте також: