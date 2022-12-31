Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія масовано атакує Україну: попереджають про нову хвилю ракетних обстрілів та ударів дронами

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3569
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

У деяких областях, на жаль, є влучання ракет.

Країна-терористка Росія атакувала Україну на Новий рік. Є загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Повітряна тривога триває. рф масовано атакує країну.  Є загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами. 
Перебувайте в безпечних місцях", - закликає посадовець.

Також про ймовірну про нову хвилю ракетного удару окупантів попереджає міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко. Він закликав не перебувати біля об'єктів критичної інфраструктури та дотримуватися правил "двох стін".

"Триває повітряна тривога! Повідомляють про нову хвилю ракетного удару. Перебувайте в укриттях!  Не знаходьтесь біля об'єктів критичної інфраструктури. В області, офіційні джерела повідомляють про "прильоти" та поранених. У столиці нечисть зруйнувала готель. Зло біснується, бо кінець йому вже близько", - написав мер Кам'янця-Подільського у себе на сторінці у Telegram.

Віталій Кім про власні підсумки року, особисті перемоги та прогноз на наступний рік

Віталій Кім про власні підсумки року, особисті перемоги та прогноз на наступний рік

Нагадаємо, 31 грудня російські військові атакували українські міста. У командуванні Повітряних сил прокоментували атаку росіян. Речник відомства наголосив, що масований обстріл на новорічні свята окупанти заздалегідь розділили мінімум на дві частини  - 29 грудня та 31-го.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3569
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація