Росія масовано атакує Україну: попереджають про нову хвилю ракетних обстрілів та ударів дронами

У деяких областях, на жаль, є влучання ракет.

Країна-терористка Росія атакувала Україну на Новий рік. Є загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Повітряна тривога триває. рф масовано атакує країну. Є загроза повторних ракетних обстрілів та ударів дронами.

Перебувайте в безпечних місцях", - закликає посадовець.

Також про ймовірну про нову хвилю ракетного удару окупантів попереджає міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко. Він закликав не перебувати біля об'єктів критичної інфраструктури та дотримуватися правил "двох стін".

"Триває повітряна тривога! Повідомляють про нову хвилю ракетного удару. Перебувайте в укриттях! Не знаходьтесь біля об'єктів критичної інфраструктури. В області, офіційні джерела повідомляють про "прильоти" та поранених. У столиці нечисть зруйнувала готель. Зло біснується, бо кінець йому вже близько", - написав мер Кам'янця-Подільського у себе на сторінці у Telegram.

Віталій Кім про власні підсумки року, особисті перемоги та прогноз на наступний рік

Нагадаємо, 31 грудня російські військові атакували українські міста. У командуванні Повітряних сил прокоментували атаку росіян. Речник відомства наголосив, що масований обстріл на новорічні свята окупанти заздалегідь розділили мінімум на дві частини - 29 грудня та 31-го.

Читайте також: