Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру ще однієї області: що відомо

Людей просять бути в укриттях.

В Хмельницькій області під час масованої ракетної атаки РФ, яка вже поцілила у будинки в Києві, було чути вибухи.

Про це повідомив Сергій Гамалій, голова Хмельницької ОВА.

Гамалій каже, що в регіоні спрацювала ППО. Він закликав громадян залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО. Прохання до усіх залишатися в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

О 16:24 Гамалій уточнив, що є 2 прильоти по Хмельницькій громаді. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.

"Черговий ракетний обстріл об’єктів критичної інфраструктури терористичною недодержавою в Хмельницький громаді. Є проблеми з електропостачанням частин громади. Деталі згодом", - додав мер міста Симчишин.

Нагадаємо, у Рівному 15 листопада росіяни теж поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого деякі райони міста залишилися без світла.

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