Росія масовано бомбардує південь: Гуменюк повідомила про рекордну кількість скинутих авіабомб

За минулу добу російські військові скинули на Херсонську область 36 авіабомб. Це рекордна кількість бомб.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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За її словами, на одне село припало по 2-4 віабомби вагою 500 кг.

"Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що працювала тактична авіація ворога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Водночас, попри те, що лунали сигнали повітряної тривоги, "але активності такої, яку ми фіксували раніше, в повітрі не було".

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