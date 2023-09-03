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Росія масовано обстріляла Донецьку область: чоловік загинув під завалами, багато поранених (фото)

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росія масовано обстріляла Донецьку область: чоловік загинув під завалами, багато поранених (фото)

Наслідки обстрілу Донеччини / Фото: Офіс генерального прокурора

Окупанти вбили людину та поранили 5 осіб.

Російська терористична армія у неділю, 3 вересня, масовано обстріляла Донецьку області. Під удар окупантів потрапило одразу три населених пункти. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Окупати обстріляли одразу три населених пункти на Донеччині - с. Північне, м. Торецьк та с. Тихонівка Краматорського району. 

Наслідки російський обстрілів Донеччини / © Офіс генерального прокурора
Наслідки російський обстрілів Донеччини / Фото: Офіс генерального прокурора

Окупанти з артилерії вдарили по житловому будинку, де мешкало літнє подружжя. 84-річний чоловік загинув під завалами, його 85-річну дружину госпіталізували з численними травмами. 

Також осколкові поранення отримали ще четверо людей  – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка. Усі вони були на територіях своїх будинків. Людей госпіталізували. У населених пунктах, які потрапили під обстріл пошкоджені житлові та господарські будинки. 

Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках / © Офіс генерального прокурора
Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках / Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Наслідки російських обстрілів Донеччини / © Офіс генерального прокурора
Наслідки російських обстрілів Донеччини / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, 3 вересня росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

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Дата публікації
Перегляди
605
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