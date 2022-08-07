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Росія масовано обстріляла Донецьку область: загинуло четверо людей, багато поранених (фото)

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Росія масовано обстріляла Донецьку область: загинуло четверо людей, багато поранених (фото)

Фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, масовано обстріляли Донецьку область.

Через обстріли у регіоні загинуло четверо людей, ще шість осіб отримали поранення. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Окупанти обстріляли м. Бахмут, с. Опитне Бахмутського району, м. Соледар та м. Селидове Покровського району. Там загинуло четверо цивільних жителів, ще шість людей госпіталізували. Потерпілі отримали осколкові поранення. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

"Обстрілами пошкоджено багато житлових будинків, господарські споруди, лінії електропередач та об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Гайдай розповів, як окупанти почали ховати містян, яких вони вбили навесні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1141
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