Росія масовано обстріляла підприємство "ДТЕК Енерго": його відключили від енергосистеми

У четвер, 15 грудня, країна-терористка Росія масовано обстріляла енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго", через що його відключили від системи.

Про це повідомили на сторінці "ДТЕК" у телеграм-каналі.

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За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключене від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні", - сказано у повідомленні.

У компанії наголосили, щойно обстріли закінчилися, енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків. Коли відновлять послугу із теплопостачання - невідомо. Також не повідомили, в якому регіоні сталася терористична атака.

У "ДТЕК" додають, що у вересні-грудні енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" зазнали вже 19 терористичних атак Росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, 3 загинули.

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Після останнього масованого ракетного обстрілу енергетична система досі відновлюється. Станом на 15 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Зазначається, що ситуацію ускладнили ще й погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру.

У "ДТЕК" впевнені, що Росія не досягне повної темряви в Україні. Генеральний директор енергокомпанії Максим Тімченко заявив, що Україна вже залучила близько 1,5 мільярда доларів для відбудови енергетичної інфраструктури.

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