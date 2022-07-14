Росія масовано обстріляла вісім громад на Сумщині з різних видів озброєння - голова ОВА

За повідомлення голови обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли вісім громад Сумської області.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"За цей день, з 09.00 до 21.00 ворог 8 раз обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Усього - понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники). Постраждалих немає, руйнувань теж", - написав посадовець.



Громади, що постраждали від обстрілів:

Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська, Великописарівська територальні громади.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти трьома ракетами "Калібр" вдарали по центру Вінниці. Внаслідок ворожої атаки загинули 23 людини, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці трагедії триває рятувальна операція.

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