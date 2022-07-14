Росія масовано обстріляла вісім громад на Сумщині з різних видів озброєння - голова ОВА

Впродовж четверга, 14 липня, країна-терористка Росія вісім разів відкривала вогонь по громадах Сумської області.
За повідомлення голови обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли вісім громад Сумської області.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За цей день, з 09.00 до 21.00 ворог 8 раз обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Усього - понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники). Постраждалих немає, руйнувань теж", - написав посадовець.
Громади, що постраждали від обстрілів:
- Миропільська,
- Юнаківська,
- Есманьська,
- Новослобідська,
- Хотінська,
- Шосткинська,
- Краснопільська,
- Великописарівська територальні громади.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти трьома ракетами "Калібр" вдарали по центру Вінниці. Внаслідок ворожої атаки загинули 23 людини, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці трагедії триває рятувальна операція.
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