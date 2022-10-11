Росія масовано обстріляла Запорізьку область: загинуло семеро людей, багато поранених

Окупанти обстріляли з артилерії та РСЗВ два населені пункти.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко ввечері, 11 жовтня, повідомив про масований обстріл Запорізької області. На місці трагедії загинуло семеро людей.

Про це заступник голови ОП повідомив у соцмережах.

"Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані", - написав Кирило Тимошенко.

В Офісі президента повідомили, що на місці трагедії уже працюють усі відповідні служби.

Обстріли Запоріжжя: що відомо

Російські окупанти від початку війни масовано обстрілюють місто Запоріжжя та область. Так, в ніч проти 11 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти: автосалон, школу та амбулаторію. На місці трагедії загинула одна людина.

9 жовтня окупанти також обстріляли обласний центр та вбили 13 людей. Поранено 89 українців.

Читайте також: