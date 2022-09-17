Росія має більше українських військовополонених, аніж Україна російських - Зеленський

За словами президента, контрнаступ на Харківщині дав можливісь взяти у полон сотні російських військових і цим поповнити обмінний фонд.

Росія має більше українських військовополонених, аніж Україна російських.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв`ю Reuters.

Зокрема, у Зеленського запитали, як багато російських солдатів потрапили у полон під час контрнаступу на Харківщині.

”У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або тих найманців, які працюють на Російську Федерацію, терористів тощо. І тому наше завдання - воно поставлене - поповнювати цей фонд”, - сказав Зеленський.

”І я публічно говорю про те, що я звертаюсь до російських військових: це правильно, якщо вони підуть у полон. Ми ставимось до них згідно Женевських конвенцій як до військовополонених. Наша задача - щоб їх було більше. Наша задача - щоб повернути своїх”, - сказав президент.

”Скажу вам відверто, ця операція (контрнаступ на Харківщині – ред.) дала можливість цей фонд серйозно поповнити”, - заявив Зеленський.

Президент додав, що йдеться про сотні взятих у полон російських військових під час контрнаступу на Харківщині.

В інтерв’ю Reuters розповів про прогрес контрнаступу, ЗАЕС, докази російських воєнних злочинів та підтримку партнерів. Чесні відповіді на важливі для кожного з нас запитання. ____ In an interview with Reuters, I spoke about the progress of the counter-offensive, the ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us. Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 17 вересня 2022 р.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що погодиться відновити постачання експорту російського аміаку через Україну лише за умови, якщо Москва поверне українських військовополонених.

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