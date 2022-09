Росія має більше українських військовополонених, аніж Україна російських - Зеленський

В інтерв’ю Reuters розповів про прогрес контрнаступу, ЗАЕС, докази російських воєнних злочинів та підтримку партнерів. Чесні відповіді на важливі для кожного з нас запитання. ____ In an interview with Reuters, I spoke about the progress of the counter-offensive, the ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us.