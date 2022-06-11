Росія має достатній потенціал для довготривалої війни: у розвідці розкрили подальші плани РФ із захоплення України

Російський диктатор не відмовився від плану повного захоплення України. За даними української воєнної розвідки, РФ ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.

Зазначається, що на території України у військових діях беруть понад 100 батальйонно-тактичних груп російської армії.

Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба відомства.

Також читайте Окупанти зміцнюють рубежі та стягують резерви: яка ситуація на фронті на півдні України

За словами Вадима Скібіцького, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 батальйонно-тактичних груп (БТГр) перебувають в резерві та можуть бути використані проти Збройних Сил України (ЗСУ).

Також Скібіцький розповів, що через постійні невдач окупаційних військ Генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках. Воєнній розвідці стало відомо, що наразі Росія розробила план із захоплення України на 120 днів.

"Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте мети так званої "спеціальної воєнної операції", про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути”, – зазначив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, американський адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, війна в Україні стає для російського "фюрера" Володимира Путіна "особистим В'єтнамом". На думку американця, Путін зазнає ганебної поразки.

Британська розвідка: Росія провалила спецоперацію своїх елітних військ в Україні

Читайте також: