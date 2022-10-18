Росія має лише два виходи з війни проти України: спецагент зі США розповів, які саме

Проте в РФ досі є величезні запаси радянської зброї, якої вистачить, щоб тривалий час тероризувати Україну.

На сьогодні Росія має лише два виходи з війни проти України – здатися або програти, вважає спецагент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто.

Про це він розповів "24 каналу".

Водночас він звернув увагу на те, що РФ шукає собі союзників і їй вдалося зробити таким Іран. Не виключено, що країна-агресорка може спробувати залучити і Північну Корею.

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"Якщо хтось і звернеться по допомогу до КНДР – то це означає, що він стоїть на колінах. Тобто це нереально. Росіяни мають ще багато карт у рукаві, за винятком ядерної зброї, не будемо себе обманювати", – зазначив Дебатто.

Він нагадав, що в РФ досі є величезні запаси радянської зброї, якої вистачить, щоб тривалий час тероризувати Україну.

"Вони можуть бомбардувати постійно кілька тижнів, але потім все закінчиться. І тут вони нічого не вдіють, бо просто не буде звідки взяти зброю", – прогнозує американський спецагент.

Водночас, на його думку, Росія не припинить війну, поки президентом є Володимир Путін. Однак для держави вже немає іншого варіанту як здатися.

"Для Путіна тут взагалі немає іншого виходу. Навіть якщо він застосує тактичну ядерну зброю, то все стане лише набагато гірше. Для Росії один лише вихід – здатися або програти", – сказав Дебатто.

Як і коли закінчиться війна в Україні

Журнал The Times з посиланням на британську розвідку повідомив, що ЗСУ можуть вийти на кордони 23 лютого 2022 року вже до Різдва.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує, що війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.

На думку американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, Україна має шанси перемогти до кінця зими, а мобілізація в РФ не вплине суттєво на ситуацію на полі бою.

Водночас очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що війна в Україні має завершитися до кінця весни 2023 року і під "завершенням" мається на увазі вихід на кордони 1991 року.

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