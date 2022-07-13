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Росія має негайно припинити "фільтрацію" в Україні – Блінкен

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Росія має негайно припинити "фільтрацію" в Україні – Блінкен

Фото: Associated Press

Очільник зовнішньополітичного відомства США заявив, що Росія повинна невідкладно зупинити так звану "фільтрацію" українського населення.

Практика фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях торкнулася вже 1,6 млн мирних жителів.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Twitter.

"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, затримані або насильно депортовані зі своїх будинків приблизно до 1,6 млн ні в чому не винних українців, зокрема 260 тисяч дітей", - написав він.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що російські окупанти примусово вивезли до РФ 2 мільйони українців. У депортованих українців загарбники відбирають документи, а людей - залякують.

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