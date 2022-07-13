Росія має негайно припинити "фільтрацію" в Україні – Блінкен

Практика фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях торкнулася вже 1,6 млн мирних жителів.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Twitter.

"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, затримані або насильно депортовані зі своїх будинків приблизно до 1,6 млн ні в чому не винних українців, зокрема 260 тисяч дітей", - написав він.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що російські окупанти примусово вивезли до РФ 2 мільйони українців. У депортованих українців загарбники відбирають документи, а людей - залякують.