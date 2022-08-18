"Росія має негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС": Зеленський розповів деталі перемовин з генсеком ООН

Зокрема, глава держави та генсек ООН обговорили ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС. Зеленський у розмові з Гутеррешем підкреслив, що немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні 18 серпня.

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"Сьогодні з паном Гутеррешем обговорили параметри цієї місії й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави. І тільки так. Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-яких таких місій. Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. ТСН.ua зібрав всі деталі важливої тристоронньої зустрічі у Львові.

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