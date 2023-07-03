Росія має понести покарання за свої злочини, це неможливо без її поразки — Подоляк

На сьогодні в світі існує тільки добровільне бажання підкоритися чи не підкоритися міжнародному гуманітарному або екологічному праву і міжнародному праву в цілому. Росія демонстративно маніфестно відмовляється підкорятися і виконувати всі міжнародні угоди як такі.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEDOM радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, РФ відмовляється підкорятися тим чи іншим конвенціям, в тому числі Женевській конвенції: “В ній чітко описується те, що підрив тієї самої Каховської дамби можна прирівняти до використання неселективної зброї, яка по силі дії дорівнює тактичній ядерній зброї, з умисним наміром знищити цивільну інфраструктуру у великому об’ємі на великій території і мирне населення”.

У міжнародної спільноти немає інструментів покарання, зазначив Михайло Подоляк: “Це фундаментальне розуміння того, що сьогодні з себе представляє глобальний світ. Будь-яка країна виходить з адекватного стану, як РФ, і після цього починає скоювати масштабні злочини”.

Радник голови Офісу президента вважає, що ми повинні розуміти головну річ — тільки поразка Росії дозволить нам відновити міжнародне право як концепцію, додати до цього права інструменти покарання (про що президент Зеленський говорив неодноразово): “Тобто ти порушив — ти покараний, а не за замовчуванням — хочемо караємо, а хочемо ні, проводимо беззубе засідання в Радбезі ООН і вважаємо, що виконали свою місію”.

Тому тільки поразка Росії — величезної країни з авторитарним нацистським режимом — дозволить переосмислити систему глобальної безпеки і впровадити туди інструменти покарання для тих, хто все це порушує, наголосив Подоляк.

Він продовжив: “Відповідно тоді ми з вами зможемо через міжнародну юрисдикцію чи навіть через національну юрисдикцію України покарати Росію за конкретні кримінальні злочини, в тому числі щодо екоциду. Якщо Росія не програє, якщо ми повертаємося в 2014 рік і фіксуємо якийсь умовний компромісний варіант, це означає, що всі ці кримінальні справи не отримають необхідної юридичної судової оцінки”.

З цього виходить, говорить радник голови Офісу президента, що Росія спокійно зможе далі скоювати ті чи інші злочини: “Крім Росії, будь-яка інша країна, яка теж наважиться на цей тип злочинів, не буде нести за це ніяке покарання. А глобальна система правосуддя не отримає інструмент впливу на ті країни, які порушують ту чи іншу конвенцію чи декларацію”.

Тому головною задачею, на думку Михайла Подоляка, для глобальної безпеки не тільки України, з точки зору звільнення територій чи відновлення суверенітету, але й для глобальної безпеки є обов’язкова поразка Росії: “Після цього ми зможемо довести до кінця всі кримінальні справи. У нас тільки щодо викрадених дітей повністю відпрацьованих і переданих для виконання судових дій близько 20 тисяч кримінальних справ”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ РФ збираються реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій і прикордонних з Росією регіонів до Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни на окупованих українських землях відмовляються лікувати дітей, чиї батьки не мають російського паспорту або не підтримують Росію.

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